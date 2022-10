Llorente: “Juve in finale di Champions come nel 2014/15? Lo spero”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Fernando Llorente ha parlato delle possibilità di passaggio del girone di Champions League della squadra di Allegri: "In finale come nel 2014/15? Lo spero con tutto il cuore. Superare il girone è ancora possibile, mi aspetto una bella vittoria in casa del Maccabi Haifa anche per dimenticare in fretta il ko di San Siro. Però è difficile paragonare questa Juventus alla mia. Quella squadra era reduce dai tre campionati conquistati con Antonio Conte: era abituata a trionfare. Adesso, dopo due anni senza scudetto, i bianconeri stanno faticando a ricreare quella mentalità.Per uscire da questo momento e rimontare tanto in Champions quanto in campionato la Juve deve ritrovare lo spirito dei Chiellini, dei Tevez e dei Barzagli".