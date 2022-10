Juve, niente Champions: i bianconeri vanno in Europa League se…

La Juve dice addio alla Champions, ora non resta che sperare nell'Europa League: tutte le combinazioni per il terzo posto nel girone

Niente da fare, con la sconfitta contro il Benfica la Juve non ha più possibilità di andare agli ottavi di Champions League. Non succedeva dal 2013. Ora non resta che sperare nel terzo posto e nella qualificazione all'Europa League.