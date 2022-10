Juve fuori dalla Champions? Di Maria e Paredes pensano solo all’Argentina…

Da una parte c'è Di Maria, che intervistato dai canali ufficiali della Conmebol ha rivelato: "Il mio grande sogno è tornare Rosario Central. Lo spero da tanto tempo, non è facile ma mi piacerebbe. I giocatori in Argentina sognano il futuro in Europa, mentre io sogno di tornare al Rosario Central". Che il Fideo volesse tornare in Argentina al termine del contratto di un anno con la Juve non è certo una novità, ma una frase del genere in questo specifico momento non sembra proprio adeguata. Infortunato e con la testa già all'Argentina, riuscirà a dare il meglio per la Juve?