Juve, il CEO di Allianz: “Atteggiamenti inaccettabili da parte dei giocatori”

Ora sono in arrivo nuovi problemi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il CEO di Allianz Giacomo Campora in un video mandato a dipendenti e agenti ha detto: " Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo ".

Allianz è dal 2017 uno dei main sponsor bianconeri, che ha pagato ben 73 milioni di euro tra il 2017 e 2023 e altri 103 milioni per il rinnovo della partnership fino al 2030. Allianz non appare sulle maglie da gioco della Juventus ma sulle pettorine, sulle maglie da allenamento, sul retro delle divise delle Women e soprattutto, proprio dal 2017-18, dà il nome allo Juventus Stadium. Il CEO è arrabbiato non tanto per il comportamento dei tifosi, quanto più per quello dei giocatori. Impossibile non pensare alla rissa nel finale di partita e all'espulsione di Cuadrado.