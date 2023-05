Juve, centrocampo da rifondare? La società tra addii, nuovi acquisti e…

Dopo aver salutato l'Europa League in semifinale di ritorno contro il Siviglia ed aver subìto la 'batosta' del -10 una settimana fa, la Juve vuole voltare pagina. Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai svanita, i bianconeri tenteranno il tutto per tutto per qualificarsi in Europa League. Al momento l'Atalanta è quota 61 e -battendo ipoteticamente il Monza in casa- disputerebbe la seconda competizione europea. La Roma invece-con un punto in meno rispetto alla Dea- in caso di vittoria mercoledì sera a Budapest, andrebbe direttamente in Champions. La Juve -con 59 punti- dovrà non solo vincere a Udine ma anche sperare in qualche passo delle 'altre'. Tuttavia la situazione dei bianconeri è abbastanza delicata: bisognerà aspettare qualche settimana per capire la decisione della Uefa che si pronuncerà a metà giugno.