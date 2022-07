Juve, novità a centrocampo: Rabiot si è proposto al Monaco

Rabiot potrebbe lasciare la Juve: il centrocampista francese si è proposto al Monaco, pronto a tornare in Francia

redazionejuvenews

Il centrocampo è ormai da diverse stagioni il reparto che più di tutti ha avuto difficoltà. Dopo l'addio di giocatori del calibro di Khedira, Vidal e Pirlo, la Juve non è riuscita a sostituirli al meglio. L'arrivo di Locatelli nella passata stagione ha aiutato la situazione, ma alla mediana bianconera lo scorso anno sono comunque mancati qualità e gol. Per questo la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di esaudire i sogni dei tifosi e ha convinto Pogba a tornare a Torino. Il francese però ancor prima dell'inizio del campionato ha già subito un grave infortunio, costringendo Allegri a fare a meno di lui per le prime partite di Serie A.

Nonostante questa delicata situazione, la strategia sul mercato non cambia: via agli esuberi a centrocampo. Il primo, Ramsey, se n'è già andato e il secondo potrebbe essere Arthur, cercato dal Valencia. Ma la rivoluzione a centrocampo non sembra essere finita qui. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, Rabiot starebbe pensando di lasciare l'Italia e si sarebbe proposto al Monaco. L'ex PSG non è uno di quei giocatori da vendere assolutamente, ma di fronte alla giusta offerta la Juve ha già fatto sapere che lo lascerà partire.

Dopo alcune stagioni tra ali e bassi, per Rabiot potrebbe essere davvero arrivato il momento di lasciare la Juventus. Per il momento il Monaco non ha ancora formulato un'offerta ufficiale, ma nei prossimi giorni, probabilmente dopo i preliminari Champions League, se ne riparlerà. A quel punto la Juve si ritroverebbe con Zakaria, McKennie, Locatelli e Pogba, con la possibilità di mantenere in rosa almeno uno tra Fagioli, Rovella e Miretti. Per completare il reparto i bianconeri potrebbero quindi tornare sul mercato e l'obiettivo numero uno sembra essere Leandro Paredes, mediano argentino in uscita dal PSG. La Juve riuscirà a completare la squadra in vista dell'inizio della Serie A?