Juve, tra indisponibili, problemi e il sogno Pogba: il punto sul centrocampo

Senza McKennie e Zakaria il centrocampo della Juve è in emergenza: serve un rinforzo. Pogba è solo un sogno?

redazionejuvenews

Sin da inizio stagione uno dei principali problemi della Juventus è il centrocampo. In estate la dirigenza bianconera al termine di una lunghissima trattativa è riuscita ad accaparrarsi Manuel Locatelli, mediano duttile e in grado di aumentare il livello del centrocampo bianconero. Il giocatore italiano, però, da solo non è riuscito a risolvere tutti i problemi della squadra e per questo a gennaio è stato acquistato Zakaria. Problemi risolti? Non proprio. Gli infortuni di McKennie e Zakaria hanno messo in risalto che ora la mediana bianconera è sì competitiva, ma troppo corta. Nelle ultime uscite Locatelli, Arthur e Rabiot sono stati chiamati a fare gli straordinari. Serve un sostituto.

In conferenza stampa Allegri ha detto: "Locatelli e Arthur hanno giocato bene a Firenze, così come Rabiot che è quello che da più sostanza e fisicità. Poi sono tutti giovani, possono giocare anche partite di fila. Locatelli è stata una piacevole sorpresa per la tenuta mentale che ha avuto, perchè non è semplice giocare alla Juventus ogni tre giorni. Lui si è subito abituato ed ha le caratteristiche per stare qui tanti anni". Sono giovani e hanno energie per giocare, verissimo, ma per una squadra come la Juve non avere alternative è impensabile.

Chi potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juve? Uno dei nomi da sempre accostati ai bianconeri è quello di Paul Pogba, che le voci vorrebbero sempre vicino al ritorno a Torino. Un sogno nel cassetto che fa sperare milioni di tifosi della Juventus in giro per l'Italia. A proposito Allegri ha aggiunto: "Non ha senso parlare ora di mercato. Paul è un giocatore del Manchester e non so cosa farà il prossimo anno. Con me ha un grande rapporto, si arrabbiava perchè perdeva a calcio e basket ma vediamo in estate. Noi dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, poi il resto lo vedremo più avanti".