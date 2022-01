Juve, novità a centrocampo: da Arthur fino a Rovella e Zakaria

Contro la Sampdoria Arthur ha convinto ma il suo futuro è in bilico. La Juve studia un piano B: piacciono Rovella e Zakaria

redazionejuvenews

Contro la Sampdoria la Juventus ha vinto a convinto in tutti a reparti. A sorprendere in maniera particolare è stato il centrocampo, troppo spesso in sofferenza in questa stagione. La coppia formata da Locatelli e Arthur ha funzionato alla perfezione, dimostrando che la convivenza tra i due non solo è possibile ma è anche funzionale. Il centrocampista italiano è stato spesso utilizzato come mediano puro, andando così a limitare le sue grandi doti di inserimento e di legante nella manovra. La presenza in campo di Arthur gli ha invece permesso di liberarsi e di giocare qualche metro più avanti, con il brasiliano che ha ricoperto invece il ruolo di play davanti alla difesa.

Una prestazione ottima da parte dell'ex Barcellona, che ha smistato tantissimi palloni con rapidità e efficacia. Per lui anche un assist in occasione del gol di testa di Rugani. Il suo futuro sembra però in bilico. Allegri, infatti, nonostante queste buone prove non è convinto del giocatore e per questo la dirigenza bianconera è alla ricerca di possibili alternative. Se dovesse arrivare un'offerta adeguata Arthur potrebbe partire. Sulle sue tracce rimane forte l'interesse dell'Arsenal, ma la Juventus prima di vendere vuole assicurarsi di avere già in mano il suo sostituto.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la Juventus starebbe sondando due nomi estremamente diversi tra loro. Il primo è quello di Rovella, giovane centrocampista italiano di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa. Puntare su di lui sarebbe un'ottima mossa dal punto di vista economica: giovane di prospettiva a costo praticamente zero. L'alternativa è invece Denis Zakaria, mediano svizzero in uscita dal Borussia Monchegladbch. Il roccioso classe 1996 non rinnoverà il suo contratto con la squadra tedesca e in estate si libererà a parametro zero. Come si muoverà la Juventus? Per il momento Arthur rimane, in futuro chissà.