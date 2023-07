Juve, Centenario: da Massimiliano Allegri agli ex allenatori bianconeri

Nel giorno dei 100 anni della gestione Agnelli, l'ex allenatore della Juventus Fabio Capello ne ha approfittato per dire la sua: "Che emozione la prima maglia juventina! Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco , e poi l’emozione del primo Scudetto... A proposito: per me gli Scudetti sono 38 , li abbiamo vinti, dominando, tutti insieme. Forza Juve!" .

Infine per parlare di presente si legge anche il messaggio dell'attuale tecnico bianconero: "Vivere la Juventus è un’emozione che si rinnova ogni giorno, da anni. Per me, è sempre stato un onore e un responsabilità guidare questi colori, vedere crescere giovani talenti, raggiungere gli obiettivi in campo, vincere trofei e regalare gioie ai tifosi. Un’esperienza che ti segna per la vita, in cui la Famiglia Agnelli ha sempre saputo far sentire la sua presenza, discreta ma costante."