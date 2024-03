Juve, Celsi: “Per Milik saranno almeno tre le settimane di stop”

Intervistato a Radio Bianconera, Mimmo Celsi ha parlato delle condizioni di Arkadiusz Milik dopo l'infortunio subito. L'attaccante della Juventus avrebbe rimediato un elongazione all'adduttore che potrebbe tenerlo fuori causa per tempi non brevi. Aggiuntasi a quella di Dusan Vlahovic, anch'egli al momento out per infortunio e squalificato, e Carlos Alcaraz, l'assenza di Milik ridurrebbe le scelte per l'attacco della Juventus. Ecco le parole del preparatore atletico: "Il polacco ha subìto un'elongazione dell'adduttore. È un fenomeno abbastanza comunque quando un muscolo subisce un sovraccarico. I motivi possono essere molteplici: dalla postura sbagliata all'eccesso di sollecitazione. Si parla di 20-25 giorni per un recupero del genere. E i tempi aumentano anche in relazione dell'età del giocatore".