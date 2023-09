Juve, Ceferin attacca: “Non vedremo la Superlega per almeno 20 o 30 anni”

Intervistato dal sito sloveno N1 il presidente della UEFA Ceferin è tornato ad attaccare il progetto ideato da Real Madrid, Barcellona e Juve: "La Superlega è stato sicuraemente uno degli eventi più importanti per il calcio , lo dicono tutti. Il calcio non sarebbe più lo stesso se non avessimo fermato questo progetto, questa idea folle".

"Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 20 o 30 anni - ha continuato Ceferin -. Quello che succederà dopo è davvero difficile da prevedere. Ho già detto a l’Équipe che chi afferma che la Champions League sia in qualche modo simile a una Superlega non conosce o non vuole conoscere il calcio"