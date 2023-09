Juve, Ceccarini: “A breve si proverà a rinnovare con Chiesa”

Niccolò Ceccarini ha affrontato il tema rinnovi in casa Juve: per il giornalista quello di Federico Chiesa sarebbe una delle prime priorità

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato della situazione rinnovi in casa delle big del campionato di Serie A. Per il giornalista, alla Juventus si potrebbe a breve discutere per quello di Federica Chiesa , chiamato alla stagione della consacrazione.

Ecco le sue parole: "La Juventus ha diverse questioni aperte, una di queste riguarda Federico Chiesa, legato al club bianconero fino al 2025. L’attaccante è pronto a vivere una stagione da protagonista, Allegri punta decisamente anche su di lui per tornare subito nell’Europa che conta e lottare per lo scudetto. La Juventus a breve inizierà a entrare nel vivo della questione per cercare un’intesa per estendere