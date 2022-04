Juve, c’è odore di Coppa Italia: dal 2 maggio al via le vendite dei biglietti

In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter la Juve ha annunciato quando avranno inizio le vendite dei biglietti

In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Juve ha annunciato quando avranno inizio le vendite dei biglietti. Il comunicato: "L’11 maggio Juve e Inter si affrontano all’Olimpico di Roma, per la finalissima di Coppa Italia.Dal 2 maggio inizia la vendita dei biglietti!

TUTTE LE INFO

Ai sostenitori della Juventus sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario Lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud Tutti i titoli di accesso sono non cedibili.I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 maggio 2022 secondo le indicazioni che seguono. (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto):

LE FASI DI VENDITA

Dalle ore 10.00 del 2 maggio 2022, fino alle ore 09.00 del 3 maggio vendita riservata ai J1897 Member, inserendo il numero di Membership; ogni J1897 Member può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano J1897, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero Membership.

Dalle ore 10.00 del 3 maggio 2022, fino alle ore 09.00 del 4 maggio, si aggiungono alla vendita riservata anche i Black&White Member; inserendo il numero di Membership; ogni Black&White Member può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano J1897, Black&White, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero di Membership.

Dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022, fino alle ore 09.00 del 5 maggio, si aggiungono alla vendita riservata anche gli abbonati Juventus 19-20, inserendo il numero della propria Juventus Card e la propria data di nascita. Ogni Abbonato Juventus 19-20 può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano Abbonati Juventus 19-20 (inserendo per ciascuno il relativo numero Juventus Card) oppure J1897, Black&White, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero di Membership.

Il codice per accedere alla fase di vendita Abbonati dovrà essere così composto:

numero Juventus card che inizia con 0 ed è una cifra composta da 12 numeri;

dopo il numero Juventus card inserire un trattino “-“;

dopo il trattino inserire la data di nascita nel formato GGMMAAAA, ovvero senza punti e trattini;

Ad esempio: 014123456789-03061988

Alle ore 12.00 del 5 maggio 2022 – eventuale inizio della fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui.

Si ricorda ai soci iscritti agli Juventus Official Fan Club che possono far riferimento al proprio Club per la richiesta dei titoli di accesso.

L’accesso alle fasi di vendita riservate agli Juventus Member sarà dedicato ai J1897, Black&White, Young e Junior la cui Membership sia stata attivata entro il 28 aprile.

ULTERIORI INFO

Dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. L’accredito dei titoli di accesso potrà avvenire consultando il sito ufficiale www.juventus.com alla pagina Accredito Diversamente Abili fino ad un massimo di 200 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 20 non in carrozzina e 100 accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Tevere lato Sud.

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: vivaticket.com , www.legaseriea.it e www.juventus.com.

Per qualsiasi problema inerente l’acquisto dei biglietti si raccomanda di richiedere l’assistenza ai canali di supporto di VivaTicket. Juventus Member e Abbonati 19.20 possono far riferimento al Fan Service Juventus per ogni informazione su codici e modalità di accesso alla vendita riservata". (juventus.com)