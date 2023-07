Corteggiato dalla Juve dai tempi in cui vestiva la maglia dell'Atletico Madrid, i bianconeri ci riprovano ma c' è anche...

Il giornalista di CBS Sports -James Benge- ha recentemente comunicato alcune indiscrezioni sul futuro di Thomas Partey. Tra le voci di un suo possibile trasferimento dall'Emirates Stadium, Benge rivela infatti che l'Arsenal avrebbe indicato la Juventus come destinazione ideale per il centrocampista, in caso di addio. La Vecchia Signora lo aveva messo nel mirino già ai tempi dell'Atletico Madrid: adesso i bianconeri ci riprovano nonostante la permanenza di Adrien Rabiot.