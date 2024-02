Juve, Causio: “Con l’Empoli, Yildiz fuori per ragioni comportamentali”

Intervistato a Radio Bianconera, Franco Causio ha parlato della scelta del tecnico Massimiliano Allegri di non schierare Kenan Yildiz in Juventus-Empoli. Ecco le sue parole: "La scelta di Allegri di non farlo giocare contro l'Empoli penso abbia ragioni anche comportamentali. L'allenatore ha voluto farlo scendere dalla nuvoletta… per così dire. Si tratta di dinamiche perfettamente normali nella gestione dei giovani, a maggior ragione se gli stessi hanno potenzialità importanti".