Cassano attacca: “La Juve nelle coppe europee fa solo brutte figure”

Intervenuto sul suo profilo Instagram Antonio Cassano ha parlato della Juve di Allegri dopo l'eliminazione dall' Europa League : "Gli andalusi hanno passato il turno meritatamente, è andata in finale la squadra che ha meritato di più con un bel gioco e sapendo uscire bene con il pallone nelle difficoltà".

"La Juve è sempre così: va in Coppa dei Campioni e fa brutte figure, va in Europa League e succede la stessa roba - ha continuato -. Questa è la conseguenza. Chi semina vento raccoglie tempesta. E quest'anno vince zero".