Juve, Cassano: “Da Gravina in giù fanno delle robe allucinanti”

Ecco cosa ha detto: "Quando si parla di calcio io attacco sempre Mourinho ma non ha sbagliato una virgola. Ha detto la realtà del nostro paese calcistico. Perché è uno scherzo, è una porcheria e Mourinho ha ragione su tutto. La puzza è alla testa che si sente, non alla coda".

Cassano ha aggiunto: "Cosa significa? Che il problema nel calcio italiano è alla testa. Sbagli? A fine stagione sei giudicato; durante è una porcheria che non ha senso. Quello che è stato fatto alla Juve è una merdata. Ad Allegri non diamo alibi, lo sappiamo tutti. Ma da Gravina in giù fanno delle robe allucinanti".