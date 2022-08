Cassano critico: “La Juve è inguardabile, non fa 3 passaggi di fila”

La brutta prestazione contro la Sampdoria ha evidenziato tante carenze nel gioco della Juventus. Alcuni hanno dato la colpa ai giocatori, molti altri al gioco di Allegri. Il tecnico bianconero è stato accusato di non avere idee, e tra i più critici c'è sicuramente Antonio Cassano. L'ex attaccante sul canale Twitch di Bobo Vieri ha detto: “Juve? A me dispiace che Adani continui a dire che bisogna dar tempo e fiducia ad Allegri. Il problema è che Allegri è presuntuoso. Tra noi ci capiamo, la sua presunzione la gente non la capisce. Non gliene frega nulla del mondo, gli scivola tutto addosso. Lo sfogo non mi stupisce, lui ha tanti amici giornalisti che lo fanno soltanto parlare.