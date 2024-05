Juve, caso Pogba: un guru del benessere dietro al doping? L’indiscrezione

Quattro anni di squalifica questa è stata la decisione dei giudici per il caso di doping di Paul Pogba, risultato positivo al test del testosterone. Secondo i tabloid inglesi dietro allo scandalo che ha colpito il centrocampista della Juve ci sarebbe la 10x Health Systems, una società con a capo Gary Brecka, guru del benessere dei vip che in passato ha seguito anche giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo e David Beckham. A dimostrare questo collegamento ci sarebbero alcune prove fotografiche: nei flaconi delle pillole assunte da Pogba sarebbe possibile leggere il nome della società in questione. In particolare in uno dei flaconi ci sarebbe scritto "Prescritto da Carrie Carda", uno dei medici della 10x Health Systems. I rappresentati dell'azienda così come Pogba si sono però rifiutati di commentare le indiscrezioni.