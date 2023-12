Juve, caso-Pogba: fissata la data dell’udienza del processo per doping

Svelata la data del processo di Paul Pogba: la Procura Antidoping ha chiesto una squalifica di 4 anni per il francese

4 anni di squalifica: questa è la richiesta della Procura Antidoping per Paul Pogba. Il centrocampista della Juve è risultato positivo al testosterone e ha rifiutato il patteggiamento e per questo per lui è stata chiesta la pena massima.