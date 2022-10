Juve, caso plusvalenze: chiesti i domiciliari per Agnelli. Il GIP dice no

La Procura di Torino ha depositato gli atti del caso plusvalenze: brutte notizie per la Juve che ora rischia il processo

Ieri la Procura di Torino ha ufficialmente depositato gli atti dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha colpito il mondo del calcio. Le accuse sono nei confronti della dirigenza della Juve e non solo sono: falso nelle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti. A seguito di tutto questo la Procura ha chiesto addirittura gli arresti domiciliari per Agnelli, richiesta rigettata dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Secondo i documenti presentati dall'accusa, la Juve avrebbe modificato i bilanci per milioni e milioni di euro, utilizzando manovre illegali come plusvalenze fittizie e delle cosiddette "manovre stipendi". A questo punto gli avvocati della difesa avranno a disposizione 20 giorni per studiare le carte e decidere sul da farsi. Le possibilità sono fondamentalmente tre: sfruttare questi giorni per preparare una linea difensiva, chiedere un interrogatorio o semplicemente aspettare la decisione del giudice. In quest'ultimo caso il rischio di rinvio a giudizio (e quindi di processo) è alto.

Ma i problemi potrebbero non essere finiti qui. Questi nuovi dati potrebbero essere sufficienti per riaprire anche l'inchiesta della giustizia sportiva. Mentre sul terreno di gioco Allegri pensa a come risollevare la stagioni, fuori la dirigenza ha una nuova battaglia da combattere.