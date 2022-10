News Juve / Esplode il caso: “Non si impegna più in allenamento”

Reduce dalle due sconfitte inaspettate contro Benfica e Monza, la Juventus si appresta ad affrontare un'altra sfida delicata contro il Bologna di Thiago Motta. Nel posticipo domenicale i bianconeri dovranno ottenere per forza di cose i tre punti e magari dare risposte importanti anche sul piano del gioco. La Vecchia Signora è sembrata priva di idee in fase di costruzione e al tanto bistrattato Vlahovic sono arrivati pochissimi palloni giocabili. Proprio l'isolamento del centravanti serbo in attacco, porterà Allegri a confermare il 3-5-2 contro i felsinei, con Milik che affiancherà l'ex Fiorentina.

Intorno ad Allegri permane un alone abbastanza pesante. Fondamentalmente non potrà più sbagliare. Anche alcuni calciatori tuttavia stanno attraversando momenti difficili. Abbiamo detto dell'apparente involuzione di Vlahovic, del rendimento (quando c'è) inadeguato di Di Maria. Ma come ci racconta Luca Momblano, alla Continassa starebbe esplodendo un vero e proprio caso per quanto riguarda un altro giocatore