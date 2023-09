Juve, Carrera: “Le parole di Allegri? Sta mettendo le mani avanti…”

Intervenuto su Tv Play in diretta su Twitch, Massimo Carrera ha commentato le parole espresse dal tecnico Massimiliano Allegri sulle ambizioni in campionato della Juventus. Ecco cosa ha detto: "La Juve deve avere sempre l’ambizione di vincere. Non ho ancora visto nessuna partita, non riesco a giudicarla. Ma sento che fa ancora fatica nel gioco anche se con l’Empoli ha vinto. Ma deve ritornare ad essere la Juventus di anni fa. Queste sono frasi che si dicono per mettere le mani avanti. Quando non hanno la sicurezza di avere una squadra tra le favorite. Dopo aver lavorato per tanti anni con Conte, inevitabile prendere il tecnico pugliese come metro di paragone al quale conformarsi. Il grande merito di Conte fu quello di riuscire a formare un gruppo. Allegri dovrebbe ugualmente essere bravo a costruire un gruppo che sia in grado di remare dalla stessa parte. Solo così si possono ottenere risultati".