Juve a un passo da Carlos Alcaraz: trattativa in fase di definizione

La Juve è a un passo da Carlos Alcaraz: c'è l'accordo con il centrocampista classe 2002, trattativa in fase di definizione con il Soutampton

Mancano ormai meno di 48 ore al termine del calciomercato invernale e la Juve è ancora alla ricerca di un centrocampista. L'obiettivo dei bianconeri è quello di potenziare la squadra di Massimiliano Allegri e per farlo la dirigenza ha deciso di puntare su Carlos Alcaraz .

Il classe 2002 del Southampton in questa stagione ha collezionato 26 presenze tra Championship, Carabao e FA Cup con 4 gol e 3 assist e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora.

La Juve ha già trovato l'accordo con il giocatore e sta per definire anche la trattativa con il club inglese. Alcaraz oggi a Londra svolgerà quindi le visite mediche e domani si trasferirà a Torino. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro.