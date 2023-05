Juve, Caressa promuove il possibile duo Giuntoli-Allegri

La Juventus vive un momento della sua storia e della sua stagione particolarmente incerto. Il processo sulle presunte plusvalenze è prossimo a dare sentenza. La decisione finale della Giustizia Sportiva potrebbe rivoluzionare la classifica e i progetti per il futuro. Tra i tanti interrogativi che orbitano attorno al mondo bianconero ci sono quelli relativi alla scelta del prossimo direttore sportivo e dell'allenatore. Una delle possibilità più calde conduce all'arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di ds e la conferma in panchina di Massimiliano Allegri . Di questo eventuale connubio ha parlato negli studi di Sky Sport il giornalista Fabio Caressa .

Allegri consapevole della scelta di Giuntoli

Innanzitutto, il giornalista avrebbe affermato che il tecnico della Juventus non sarebbe rimasto sorpreso della decisione del club di puntare su Giuntoli. Ecco cosa ha detto: “Si è detto infatti che Allegri non volesse l'attuale direttore sportivo del Napoli. Ma possiamo dire con certezza che Allegri, che è una persona anche esperta di managerialità, di come funzionano le aziende, non avrebbe mai posto un aut aut. Perché Allegri è un dipendente della Juventus, non è il capo della società”. Questa dichiarazione andrebbe a smentire le voci secondo cui l'allenatore bianconero non avrebbe gradito la scelta del club.