Juve, Caressa: “Motta dovrebbe essere il nuovo allenatore, ma io prenderei Gasp”

Quale sarà il futuro della panchina della Juventus? Massimiliano Allegri sembra essere ormai ad un passo dall'addio e per questo la dirigenza studia delle alternative. Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Fabio Caressa parlando della panchina della Vecchia Signora ha detto: "A quanto sappiamo noi la Juve cambierà, ma non si può mai dire, e Thiago Motta dovrebbe essere il nuovo allenatore, ma Bologna si offendono… Faranno di tutto, se vanno in Champions, per tenerlo. Se non dovesse andare alla Juve e se Allegri non dovesse essere confermato, prenderei Gasperini perché conosce l’ambiente e fa crescere i giovani".