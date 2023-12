Caressa difende la Juve: “Perchè la difesa non è una cosa bella?”

La vittoria della Juve per 1-0 contro la Roma è stata il risultato di una partita di concentrazione e sacrificio da parte della squadra di Allegri, attenta a non lasciare spazi agli avversari .

"Non può non esserci un’estetica della difesa. Perchè la difesa non è una cosa bella? Hanno accettato una maniera di giocare di sofferenza per 85 minuti, a dare sempre una mano. Devi entrare nella testa dei giocatori. Magari neanche loro si divertiranno, però…".