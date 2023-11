Juve, Caressa attacca Vlahovic: “Esultanza non bella”

Dopo più di due mesi dall'ultima volta Dusan Vlahovic contro l' Inter ha ritrovato la via del gol. La Juve aveva bisogno di lui e il serbo non se l'è lasciato ripetere due volte.

L'esultanza del serbo, che ha zittito il pubblico e le critiche, non è però piaciuta a tutti. Dagli studi di Sky Sport, infatti, Caressa ha detto: "Non bella l’esultanza di Vlahovic. Non è il decimo gol stagionale e non è in testa a alla classifica cannonieri".