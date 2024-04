Juve, Caressa: “Allegri abbandonato. Nessuno lo ha contattato in società”

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato del futuro alla Juventus del tecnico Massimiliano Allegri. Ecco le parole del giornalista: "Allegri non è stato chiamato da nessuno. Ha un buon rapporto con Elkann che gli riconosce il fatto di aver traghettato la squadra quando la società è stata azzerata, ma non è stato contattato per dirgli “grazie, dall’anno prossimo ne abbiamo un altro”, né per dirgli “siamo tutti con te e rinnoviamo”. Si sente un po’ solo e abbandonato. Se non è stato chiamato per il rinnovo la sensazione è che non sarà l’allenatore della Juve l’anno prossimo".