Juve, Capuano: “Alla fine qualcuno dovrà chiedere scusa ad Allegri”

Nel suo editoriale su derbyderbyderby.it, Giovanni Capuano ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole: "Nel momento più difficile della stagione della Juventus, le parole di Maurizio Scanavino che è l’uomo mandato dalla proprietà a sistemare i conti dopo i problemi dell’ultimo triennio, hanno deluso larga parte del popolo juventino. Scanavino ha ribadito che il club mantiene fiducia in Massimiliano Allegri e ricordato gli obiettivi fissati al tecnico: ritorno in Champions League e qualificazione alla finale della Coppa Italia. Secco e scheletrico. Molti tifosi della Juventus si sono arrabbiati, sostenendo che il club più vincente, ricco e glorioso d’Italia non può fissarsi obiettivi così minimalisti. Hanno torto. Ha ragione Scanavino e ha ragione Allegri cui alla fine qualcuno dovrà chiedere scusa. Non per gli inciampi di questo periodo della squadra (tutti, compreso il tecnico, devono fare di più) ma per non aver capito che oggi non c’è nessuno più juventino di Max. Che pensa, parla e lavora per nome e per conto della Juventus. Quella di oggi, che non è quella del passato e nei piani di tutti nemmeno quella del futuro. Chi la pensa diversamente, oggi si illude".