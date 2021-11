Black & White Stories: i capolavori di novembre

I bianconeri pronti ad affrontare una seconda metà del mese importante per il proseguo della stagione

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando alla Continassa a ranghi ridotti, con Massimiliano Allegri che sta aspettando il ritorno dei vari nazionali dai rispettivi ritiri per preparare a ranghi completi la partita in programma sabato contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Quella contro Sarri, ex di turno, sarà la prima di tre sfide importantissime, che segneranno il proseguo della stagione bianconera: dopo la Lazio infatti, la Juventus giocherà contro Chelsea in Champions League e Atalanta in campionato, in tre sfide che diranno molto ad Allegri sul livello raggiunto dalla rosa.

Attraverso il suo loro sito internet, i bianconeri hanno passato in rassegna le sfide degli scorsi novembre, che hanno spesso regalato grandi gioie.

"É trascorsa una settimana ma abbiamo ancora negli occhi il gol di Cuadrado che ha deciso Juventus-Fiorentina negli ultimi istanti. Un capolavoro, sulla linea di altri che nel mese di novembre ci sono stati negli anni passati, inventati da giocatori della Juve di oggi.

JUAN DI TESTA

C'è tutto perché Juventus-Benevento del 5 novembre 2017 sia una gara piacevole. Compresa una maglia che ricorda quelle bianconere dei tempi antichi, senza scritte e loghi. Ma per avere ragione dei campani c'è bisogno di una grande giocata, che fissi il punteggio sul 2-1. Il cross è di Alex Sandro, la deviazione vincente è di Juan Cuadrado, l'uomo dei gol nei momenti difficil

IL GOL DEL COMPLEANNO

Primo novembre 2014, la Signora celebra i suoi 117 anni a Empoli. Alvaro Morata veste da poco il bianconero, in campionato non ha ancora giocato 90 minuti per intero. Lo fa stavolta e ripaga la fiducia del mister firmando la rete del 2-0 con un sinistro secco, che sfrutta un assistenza da parte di Tevez.

IL PRIMO DYBALA

Il primo Dybala è un ragazzo che ha una grande voglia di emergere e sa sfruttare in tempi rapidi le occasioni che gli capitano a tiro. Come quella risolutiva di Juventus-Milan, sfida decisa da un suo sinistro che sembra una lama tagliente, una soluzione che vale 3 punti.

IL SORPASSO EUROPEO

I gol di novembre non sono appannaggio esclusivo dei soli attaccanti. Tra i momenti più importanti c'è quello che si vive in Champions League nel 2016. A differenza del percorso odierno, con la Juve già qualificata agli ottavi dopo 4 giornate, in quell'edizione i bianconeri hanno bisogno della quinta giornata, dove sorpassano il Siviglia capoclassifica andando a vincere in Spagna. Pesantissimo e giustamente celebrato il gol di Leonardo Bonucci, il risultato finale è di 3-1 per la Juve.

CONOSCERSI BENE

Spazio anche ai portieri per un grande exploit di novembre. É quanto fa Wojciech Szczesny ai danni del suo ex compagno Gonzalo Higuain. I due si conoscono bene quando il Pipita si presenta al dischetto in Milan-Juventus del 2018-19. Nel gioco di sguardi e di mosse, ha la meglio Tek, in una serata bella e vincente per la Signora." (Juventus.com)