Juve, Capello: “Vlahovic come Ibra? Dusan è più pronto, fatto e finito”

Fabio Capello ha parlato dell'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus: il serbo è già pronto a trascinare i biaconeri

redazionejuvenews

Intervenuto nel corso del programma Maracanà, in onda su TMW Radio, Fabio Capello ha parlato dell'arrivo di Vlahovic alla Juventus: "Entri in un posto diverso, con compagni che non conosci. C'è l'emozione, magari la pressione è maggiore. Ora devi entrare in punta di piedi, ma quando c'è grande qualità come vedo in Vlahovic, è questa che fa la differenza. La cosa più difficile per questi giocatori, lo ha detto molto bene Ibrahimovic, è che va a confrontarsi con giocatori di un certo livello. Alla Fiorentina era il numero uno, oggi si confronta con altri giocatori veri". Rispetto al giovane svedese visto in bianconero quali sono le differenze? "Lo vedo giocatore fatto Vlahovic, Ibrahimovic era una scommessa che facemmo con la Juve, vedemmo del potenziale ma aveva davanti Trezeguet e Del Piero. Non veniva per fare subito il titolare. E anche le cifre sono diverse".

Per entrare in zona Champions League la Juventus dovrà superare una tra Napoli, Atalanta e Milan. Impresa possibile? "La più difficile da prendere credo sia il Napoli, è la squadra che per me era tra le favorite del campionato. Se non le succedono continui infortuni, può essere quella che compete ancora per il titolo. Quindi rimangono Atalanta e Milan. Il Milan purtroppo ha avuto infortuni in difesa che le hanno fatto perdere la solidità che aveva". E parlando dei rossoneri ha aggiunto: "Credo che il Milan stia facendo una politica precisa, ossia quella di acquistare giovani che oltre ad essere di prospettiva diano delle garanzie. C'è chi ha fatto tante spese, o per salvarsi o come la Juve per recuperare la zona Champions. Ogni squadra ha la propria politica ma sempre occhio ai costi".

Chiosa finale sul modulo: come dovrebbe giocare la Juventus? "Dipende dalle condizioni di Dybala e Morata. Secondo me potrebbe far giocare Morata alla Mandzukic. Può essere questo il nuovo modulo che ha in testa. Morata è uno generoso, che corre, ha qualità".