Juve, Capello: “Servono quattro colpi per essere al livello dell’Inter”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato del prossimo mercato bianconero: "Alla Juve serviranno quattro colpi di qualità per contendere lo scudetto all’Inter la prossima stagione. Ai bianconeri servirebbe uno dei tre centrocampisti di Simone Inzaghi. Koopmeiners, di cui si parla molto, può essere un buon rinforzo. Ma da solo non basterà. Soprattutto se dovesse andare via davvero Rabiot, si creerebbe un bel buco. In attacco penso a Zirkzee. Il Bologna ha pescato l’olandese dal Bayern, dove era chiuso. Fossi nella Juve, guarderei ai giovani delle big che giocano poco, puntando su quelli che hanno qualità e voglia di riscattarsi. Sento parlare di Greenwood, talento precoce del Manchester United in seguito frenato dalle vicissitudini personali e ora rinato al Getafe. Sulla qualità dell’inglese non ci sono dubbi: può diventare una bella occasione. Anche Calafiori, protagonista nel Bologna rivelazione del campionato, è un profilo interessante".