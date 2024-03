Juve, Capaldi: “Vlahovic ha dimostrato fragilità psicologica notevole”

Aurelio Capaldi ha parlato dell'espulsione dell'attaccante Dusan Vlahovic, rimediata per una reazione eccessiva nell'ultimo match della Juve

Ecco le sue parole: "Non è soltanto una questione di tridente, ma anche di nervosismo complessivo. Quello che ha fatto Vlahovic oggi è molto grave, perchè in una situazione del genere devi cercare di diminuire i problemi, non di ingigantirli. Lui ha dimostrato una fragilità psicologica notevole, perchè con questo cartellino rosso salterà anche la partita contro la Lazio. Questo francamente è grave".