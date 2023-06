Juve, Canovi: “Non penso che Rabiot rimarrà, Chiesa molto altalenante”

L'agente Dario Canovi, ospite di TMW Radio, ha affrontato diversi temi caldi riguardanti la Juventus. In primo luogo, il procuratore ha analizzato la situazione legata ad Adrien Rabiot, sollevando molti dubbi sulle sue possibilità di permanenza in bianconero. Ecco cosa ha detto: “Io su Rabiot, conoscendo la madre, sono molto dubbioso. Non credo che accetterà un accordo a ribasso o che non gli porti un grande guadagno. Sostituirlo con Milinkovic non sarebbe per niente male. Il serbo ha un altro anno e basta di contatto e penso che Lotito non voglia perderlo a zero. Se dovesse arrivare un’offerta giusta credo che possa partire. Perderlo e non sostituirlo, però, sarebbe una grande perdita”.