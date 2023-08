Juve, Canovi: “Giuntoli miglior acquisto, bianconeri in piena evoluzione”

Dario Canovi ha parlato del calciomercato dei club di Serie A: sulla Juventus, l'avvocato si è espresso favorevolmente sull'arrivo di Giuntoli

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Dario Canovi ha parlato del calciomercato delle principali forze della Serie A. L'avvocato ha confrontato l'operato della Juventus a quello dell'Inter: "L'Inter direi che il mercato più o meno lo ha già completato, manca solo una punta centrale. Quello della Juventus è in piena evoluzione, non si sa se arriverà Lukaku e andrà via Vlahovic. La Juventus ha ancora molte cessioni da fare e probabilmente qualche arrivo di qualche giocatore importante. Lo giudicheremo il suo mercato tra una ventina di giorni. Per me si è sottovalutato molto l'acquisto di Cuadrado, che penso abbia ancora da dare al calcio e manca uno così che salta l'uomo all'Inter".

L'arrivo di Giuntoli — In particolare, Canovi ha promosso l'arrivo di Cristiano Giuntolinel ruolodi direttore sportivo della Juventus. Tanto da risultate ad oggi il vero colpo del club bianconero: "Bisognerà controllare più le cessioni, se si ha necessità di farlo e credo ci sia questa necessità. Lì vedremo tutta la bravura di Giuntoli, che è il miglior acquisto della Juventus. Il suo lavoro lo vedremo più avanti. Per la Juve però non esistono campionati di transizione, si parte sempre per vincere, lo dice la loro storia. E anche le loro casse, devono arrivare a certi risultati sportivi perché da quelli dipendono i risultati economici. E oggi sono più importanti di quelli sportivi".

Canovi sulle mosse dell'Inter — Inoltre, Canovi ha approfondito le scelte di calciomercato dell'Inter, improntante al rinnovamento della rosa: "Credo che sia giusto questo ringiovanimento. Dzeko ha fatto molto bene ma ha dato, siamo alla fine della carriera. Invece credo che Balogun potrà fare molto bene. Dovesse arrivare è uno di cui sentiremo parlare. Sa fare gol, sa sfruttare le occasioni. Uno come lui era una volta De Vitis. Contro squadre che si chiudono uno così è determinante. E aggiungo che ad oggi l'Inter ha di gran lunga il centrocampo più forte". Infine, sul gap delle avversarie del Napoli: "Credo che l'anno scorso ci sono state due squadre che in Europa hanno fatto bene ma non in campionato, e sono Inter e Milan. Non credo che si ripeterà una cosa del genere e quindi il Napoli avrà due avversari di rango stavolta, insieme alla Juventus. La Juve con tutti i problemi avuti abbiamo visto dove è arrivata, facendo abbastanza bene. Credo che sarà un campionato combattuto".