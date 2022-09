Cannavaro premia la Juve: “Dal punto di vista della spesa è stata la regina”

Intervenuto sulle pagine di Sportweek, l'ex Juve Fabio Cannavaro ha parlato del mercato estivo delle squadre di Serie A: " Dal punto di vista della spesa la regina del mercato è stata sicuramente la Juventus. Ora la squadra di Allegri va rivista in campo. Però il mercato deve coniugare esigenze di bi lancio e qualità di scelte e allora io dico Napoli , che ha preso giocatori molto interessanti e tagliato notevolmente il monte ingaggi, creando valore per il futuro. Una citazione anche per la Roma che ha puntato su tasselli di esperienza per Mourinho. Mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Fiorentina. Ha investito molti soldi sul mercato Commisso. Il tempo dirà se l'ha fatto bene. L'impressione è che avendo anche l'impegno europeo, forse si poteva fare di meglio costruendo la rosa".

In un'estate di grandi acquisti, chi ha fatto il miglior colpo? "Non ci sono dubbi: il ritorno di Lukaku. Il centravanti belga fa la differenza. Tra l'altro venduto a cifre astronomiche e rientrato a prezzi sostenibili. In rapporto qualità-prezzo, per quello che abbiamo potuto vedere in questo avvio, risulta eccellente Kvaratskhelia, pagato solo 10 milioni dal Napoli. Un giocatore del 2001 molto interessante". A lungo si è parlato di un possibile ritorno in Serie A di Cristiano Ronaldo, accostato al Napoli di Luciano Spalletti. A proposito Cannavaro ha rivelato: "Non so quanto sarebbe stato funzionale al Napoli, ma il ritorno in Serie A del fuoriclasse portoghese sarebbe stato un ottimo colpo per il nostro campionato e la visibilità internazionale del calcio italiano".