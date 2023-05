Juve, Cannavaro: “Per la penalizzazione era meglio aspettare la fine”

Il tema del giorno è sicuramente la sentenza del Giudice Sportivo alla Juventus sul caso plusvalenze . Sulla vicenda si è soffermato anche l'ex calciatore della Juventus Fabio Cannavaro . Questo a margine di un evento promosso da Trenitalia per l'arrivo del Frecciarossa con la Coppa Italia alla stazione di Termini di Roma. Ecco cosa ha detto il Campione del Mondo 2006: "Il fatto di dover giocare mentre arrivano queste notizie non è facile, forse queste sono cose che andrebbero fatte a fine campionato. È giusto che chi sbagli paghi, ma magari alla fine del torneo". E infatti, la Juventus pare aver pagato lo scotto psicologico contro l' Empoli , a cui vanno aggiunte le fatiche di Europa League. La squadra di Allegri è parsa più disattenta del solito, oltre che stanca, tanto che i toscani hanno vinto con un meritato 4-1.

Cannavaro su Spalletti

Il processo alla Juventus non è stato l'unico argomento su cui si è espresso Cannavaro. L'ex Pallone d'Oro ha parlato anche di Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli. Negli ultimi giorni, anche a causa delle parole dello stesso tecnico, si parlerebbe di un futuro lontano dalla panchina azzurra. Anche la Juventus, nel caso di addio di Allegri, sarebbe tra le potenziali mete dell'allenatore vincitore dello Scudetto. Sul tema, Cannavaro ha risposto: "Per il Napoli è stato un anno perfetto. Vedere che Spalletti potrebbe lasciare è una sorpresa per tutti. Chi mi piacerebbe? Domandate al presidente". Inoltre, l'ex difensore juventino ha parlato della finale di Coppa Italia: "L'Inter è favorita sulla carta. Ma le finali si devono giocare e soprattutto vincere. La Fiorentina avrà fame e voglia di giocarsi la Coppa perché è da tanto che non arriva in finale. Magari l'Inter penserà alla Champions...".