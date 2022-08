Candidati al Pallone d’Oro: Vlahovic c’è, fuori Messi e Neymar

Ieri il giornale francese France Football ha annunciato i trenta candidati per la vittoria del Pallone d'Oro 2022 , il massimo riconoscimento sportivo nel panorama calcistico internazionale. Tra i finalisti presenti tre giocatori della nostra Serie A: Leao e Maignan per il Milan Campione d'Italia e Vlahovic . Il bomber serbo tiene alto il nome della Juve , pronto a contendere per questo importante premio. Assenti invece a sorpresa due campioni come Messi e Neymar . Di seguito la lista completa:

Il bomber della Juventus è stato quindi messo nella lista dei 30 migliori giocatori del 2022, superando un extraterrestre come Messi, sempre presente in lista dal 2005 in avanti. Dopo le grandissime prestazioni con la maglia della Fiorentina, il classe 2000 è passato in bianconero, dimostrandosi uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Ora l'obiettivo sarà fare ancora meglio e riportare la Vecchia Signora in testa alla Serie A.