Can rivela: “Ai tempi della Juve mi voleva il Bayern. Cancro? Uno shock”

Intervistato da SPort1 l'ex Juve Emre Can ha parlato del suo ritorno in nazionale tedesca: "Essere tornato significa molto per me. Anche se sono stato fuori per quasi due anni, ho sempre avuto in mente l'obiettivo di tornare. Ho sempre saputo che se avessi giocato bene nel club, la porta della nazionale si sarebbe aperta di nuovo. Anche l'allenatore della nazionale me lo ha segnalato. Non giocare la Coppa del Mondo è stato amaro, ma la verità è che ho giocato poco e male nella prima metà della stagione. Non avevo fiducia nell'allenatore e in me stesso".