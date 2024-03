Juve, Campi: “Il ciclo di Allegri è finito. In tre anni nessuna idea di gioco”

Dagli studi di Telelombardia, Graziano Campi ha commentato la prestazione della Juventus contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Leggere di Juve col 4-3-3 quando in campo ci sono tre terzini e due centrali di ruolo è fantastico. La Juventus ha aggiunto un difensore (De Sciglio) al posto di Kostic o Iling. Tenere 10 metri più avanti Cambiaso non significa giocare col 4-3-3. Minuto 32, Allegri indica 4-5-1. Il calcio è una cosa semplice. In 10 giorni Tudor ha dato una nuova identità alla Lazio, insieme a un'idea di gioco completamente differente da quella di Sarri dell'ultimo triennio. La Juventus in tre anni un'idea di gioco non l'ha mai avuta. Una dirigenza che non capisce che è finito il ciclo di Allegri, è una dirigenza che non ha capito dove sta. 7 punti in 9 partite, con Rugani che salva i bianconeri col Frosinone".