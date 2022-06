Juve, Camoranesi: “Di Maria ha qualità, segna e fa segnare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Camoranesi ha parlato del possibile arrivo di Di Maria in bianconero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Camoranesi ha parlato del possibile arrivo di Di Maria in bianconero: «Non mi piace parlare di giocatori che non hanno ancora firmato, però posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recupera palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Di Maria ha qualità. Segna e sa anche far segnare».

La pista che porta all'argentino, però, sembra essersi raffreddata e per questo la Juve segue da vicino altri giocatori, da Kostic fino a Berardi. Giusto puntare forte sugli esterni? «Sì perché per quello che chiede Allegri ai suoi servono giocatori che sappiano fare duelli sulle fasce, che siano in grado difendere e di attaccare. A parte Cuadrado, in questo momento la Juve non ha altri giocatori con queste caratteristiche. Juan è l’esterno più forte del nostro campionato. Gli invidio la velocità, ha fantasia e tiro e sa fare cross. Un esterno deve saper sorprendere l’avversario e lui ci riesce benissimo», ha detto Camoranesi. E Chiesa? «Mi piace molto, in un anno ha fatto tanto, una buona prima stagione nella Juventus, anche se non è stato tanto regolare per colpa degli infortuni, e un ottimo Europeo. Adesso però deve mantenere le aspettative».

Mercato a parte, chi è la favorita per lo scudetto? «Dico il Milan, perché ha una squadra giovane che ha imparato bene a fare le cose semplici e comunque mantiene ancora un appeal in Europa grazie ai successi del passato che le altre squadre non hanno. Però non vedo un gap così netto con Inter e Juventus. È stato un campionato equilibrato e lo scudetto rossonero è arrivato alla fine di un percorso importante, io credo che bianconeri e nerazzurri la prossima stagione partiranno per contendergli il tricolore».