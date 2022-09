Juve, senti Cambiasso: “Monza? Pronostico difficile, mi aspetto una reazione”

Manca sempre meno all'inizio del match di Serie A tra Monza e Juve. I bianconeri alle ore 15:00 affronteranno al squadra di Palladino, pronti a vincere ad ogni costo. Dopo gli ultimi deludenti risultati, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri non può più permettersi di perdere altri punti per strada. Sulla carta la sfida dovrebbe essere più che abbordabile per la Vecchia Signora, ma il fattore psicologico potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.