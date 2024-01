Juve, Cambiaso vota i migliori del 2023: “Rodri per il gol all’Inter”

Il 2023 è terminato ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione. In un video in collaborazione con EA FC24 Cambiaso e Bremer hanno votato i TOTY , la Top11 del 2023.

Particolarmente divertenti le risposte di Cambiaso, che oltre a Szczesny in porta ha votato anche Rodri del Manchester City. Il motivo? "Per il gol in finale di Champions League contro l'Inter", ha detto l'esterno bianconero. A centrocampo invece spazio al compagno di squadra Federico Chiesa:"Altrimenti non mi passa la palla".