Juve, Calvarese promuove Maresca: “Manca un giallo a Zapata, ma niente rosso”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Maresca in Torino-Juve: "La conduzione di gara è precisa sotto il profilo tecnico, con un totale di ventinove falli fischiati (diciotto per il Toro, undici per la Juventus). Giusto sanzionare l’intervento di Bellanova su Kostic, dopo il quale Zapata conclude in rete. Maresca è sempre focalizzato e al centro dell’azione, e non sbaglia nemmeno sul contatto Masina-Szczesny nel finale. L’unico errore del match di Maresca è la mancata assegnazione di un fallo in favore dei bianconeri per la sbracciata a palla lontana di Zapata ai danni di Gatti. Non ci sono gli estremi per un intervento VAR e per il rosso, ma manca l’ammonizione per il colombiano. Poco dopo, l’arbitro non ammonisce Locatelli per un brutto fallo. Giusti tutti i cartellini, anche quelli per proteste".