Juve, Calvarese risponde ad Allegri: “Luce? Buon compromesso”

Sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha parlato del gol annullato per fuorigioco a Kean : " Il fuorigioco “di tacchetto” di Moise Kean fa parte di un match, Juventus-Verona, pieno di polemiche per la direzione dell’arbitro Ermanno Feliciani.

Questo episodio, in particolare, ha scatenato il dibattito sulla modalità di rilevazione dell’offside. La domanda che ci si fa è: giusto annullare un gol per una questione di millimetri? Mettiamoci nei panni del tifoso, che di fronte alla televisione o sugli spalti fatica ad accettare che un gol venga annullato per un fuorigioco millimetrico.