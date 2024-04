Juve, sarà un aprile di fuoco: il calendario bianconero

La Juve si prepara a un aprile di fuoco: sei partite in programma per la squadra di Allegri e ancora tanto per cui lottare

La Juve è in piena crisi ma la stagione non è ancora finita e c'è ancora tanto per cui lotta. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà cambiare subito rotta e ricominciare a vincere: aprile potrebbe essere un mese decisivo per il futuro del club e dell'allenatore italiano. Tanti i big match, a partire dall'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio in programma questa sera, martedì 2 aprile. Il 7 aprile sarà il turno di Juve-Fiorentina, mentre il 13 aprile ci sarà il derby della Mole contro il Torino. Il 19 aprile i bianconeri andranno in trasferta a Cagliari, mentre il 23 aprile sarà il turno del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio. A chiudere il mese sarà poi il difficile scontro contro il Milan, in programma il 27 aprile.