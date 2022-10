Calciopoli, nuovo ricorso al TAR. Moggi: “La Juve era la squadra più forte”

Calciopoli è stato uno dei momenti più bassi della storia del calcio italiano. Uno scandalo che ha smosso le fondamenta della Serie A e in particolare della Juve. La dirigenza bianconera, però, non si è mai arresa, cercando in più occasioni di riprendersi lo scudetto assegnato all'Inter. Una lunga guerra che sembra destinata a non finire. Nell'ultimo report finanziario, infatti, la Vecchia Signora ha rivelato di voler fare un nuovo ricorso al TAR del Lazio in merito allo scudetto revocato post Calciopoli. L'udienza si terrà il 18 ottobre 2022.