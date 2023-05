Juve, Calamai: “Voto basso con l’Empoli, hanno staccato la spina”

Luca Calamai ha commentato la prestazione fornita dalla Juventus contro l'Empoli: secondo il giornalista i bianconeri hanno staccato la spina

redazionejuvenews

Intervistato a TMW Radio, il giornalista Luca Calamai ha analizzato la prestazione della Juventus contro l'Empoli. Una partita che ha seguito di poco l'enunciazione della penalizzazione ai bianconeri di 10 punti, inflitta dal Giudice Sportivo. Ecco cosa ha detto: "Parto dalla Juventus. Quattro è il voto per il ko di Empoli. Una squadra che ha staccato la spina dice il campo, ma anche un senza voto perché sta subendo qualcosa di brutto e poco comprensibile. Si deve imporre una riflessione per chi gestisce il calcio. Non puoi vivere mesi senza sapere la classifica, è una mancanza di rispetto nei confronti della Juve ma anche di tutti gli altri".

Sul futuro della Juventus — Un giorno che si ripercuoterà senza grossi dubbi sui progetti della Juventus. In merito a questo, Calamai ha risposto: "Oggi la classifica non premia solo chi vince lo scudetto ma andare in Champions è altrettanto importante. E poi non è giusto quello che stanno vivendo i calciatori della Juventus. Allegri ha ragione, è uno stillicidio. Avere una sentenza pochi minuti prima di una sfida è incomprensibile. Si devono cambiare le regole, così mai più. E poi aggiungo che se sei costretto a svendere Vlahovic e Chiesa, due perni della squadra, meriti un cinque. Per ripartire deve rinunciare a due ragazzi ancora giovani. E' la condanna di chi ha gestito il prodotto Juventus. In tanti hanno preso male le parole di Gravina su come è stato gestito il brand Juve ma è vero alla fine".

Intreccio Juventus-Napoli — Infine, il giornalista ha analizzato anche quello che sta accadendo al Napoli. Negli ultimi giorni si farebbero sempre più forti le indiscrezioni che vorrebbero l'allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lontani dalla Campania. Magari in direzione Juventus. Qui di seguito le sue parole: " Poi un senza voto per la vicenda Spalletti-De Laurentiis. Non so come finirà, so solo che l'avventura di Spalletti a Napoli è finita. Mi dispiace che ci sia confusione in un momento che richiederebbe solo gioia. Occhio anche alla questione ds, praticamente già della Juve ma con un anno ancora di contratto. E' bastato poco per ritornare sulle problematiche".