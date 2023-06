Juve, Calamai: “Meglio vendere Chiesa o Vlahovic? La penso così…”

A causa della mancata qualificazione in Champions League, la Juventus potrebbe essere costretta a un grande sacrificio . Questo in previsione di finanziare una grande campagna acquisti. Principali indiziati su qursto fronte sarebbero Dusan Vlahovic e Federico Chiesa . Ma chi sarebbe meglio tenere? E chi sarebbe meglio trattenere? Domande a cui il giornalista Luca Calamai ha provato a dare risposta su TMW. Ecco cosa ha detto: "Fossi nella Juve non avrei dubbi a provare a monetizzare su Chiesa che chiede un ingaggio assurdo. Farei di tutto per tenere Vlahovic . Il nuovo ciclo bianconero deve partire da un grande bomber. Non fatevi ingannare dall’ultima deludente stagione di Dusan".

Dalla Juve al Napoli

Oltre che della Juventus, Calamai ha parlato anche della situazione in casa Napoli. I partenopei hanno recentemente ufficializzato Rudi Garcia per la guida tecnica, ma devono far fronte alla grana Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo appare quasi un separato in casa, proprio per la volontà di quest'ultimo di cambiare aria in direzione bianconera. Ecco cosa ha detto Calamai sul Napoli: "Cento nomi pensati. E alla fine De Laurentiis ha optato per Garcia. Sinceramente è una scelta che mi lascia perplesso. Il tecnico francese ha idee di gioco diverse da Spalletti. Avrà bisogno di tempo per conquistare il suo nuovo spogliatoio. E non avrà alle spalle i consigli e la protezione di Giuntoli che presto si libererà dal Napoli. De Laurentiis è uno che ama comandare. Dopo lo scudetto vinto è ancor più convinto di conoscere il calcio. Finirà per invadere involontariamente l’area tecnica?. Paradossalmente prima ancora del nuovo allenatore serviva un nuovo Giuntoli. Un direttore forte. Bravo ad ascoltare la proprietà ma anche a operare in autonomia. Vediamo come sarà condotta la campagna acquisti. Probabilmente sarebbe giusto smontare il Napoli di Spalletti e provare a costruire il Napoli di Garcia. Ma chi ha la competenza in casa partenopea per dar vita a una rivoluzione così profonda?"